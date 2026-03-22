Steven Spielberg reflektiert Freundschaft zu Drew Barrymore

Steven Spielberg (79) hat bei einem Auftritt während des SXSW Festivals über seine besondere Beziehung zu Drew Barrymore (51) gesprochen. Bei der Veranstaltung "The Big Picture" im Hilton Austin Downtown Grand Ballroom erzählte der Regisseur, dass der gemeinsame Film "E.T. – Der Außerirdische" aus dem Jahr 1982 nicht nur ein großer Erfolg wurde, sondern auch sein Leben nachhaltig verändert habe. Denn Drew, die in dem Film die kleine Gertie spielte, sei "nie wirklich nach Hause gegangen", scherzte er und ergänzte: "Ich habe Drew irgendwie adoptiert und bei ihrer Erziehung mitgeholfen."

Die Verbindung zwischen dem Filmemacher und der Schauspielerin, die sein Patenkind ist, besteht bis heute. "Bis letzte Woche haben wir uns noch Nachrichten geschrieben. Ich bin immer noch sehr eng mit Drews Leben verbunden", erzählte Steven beim Festival. Drew wurde durch ihre Rolle in "E.T." bekannt. Sie war damals erst sieben Jahre alt. Der Regisseur erinnerte sich daran, wie sie während der Dreharbeiten oft ihren Text improvisierte. "Drew hat sich viel von ihren eigenen Dialogen ausgedacht, weil sie einfach nicht zu bremsen war", berichtete er schon bei einem früheren Auftritt beim TCM Classic Film Festival in New York.

Steven hatte vor dem Dreh von "E.T." keine Kinder haben wollen, da er von Film zu Film gezogen sei und eine Familie nicht in seine Lebenspläne passte. Doch die Arbeit mit den jungen Darstellern änderte seine Perspektive und löste seinen Kinderwunsch aus. "Es war das erste Mal, dass mir der Gedanke kam, dass ich vielleicht ein Vater sein könnte. Und vielleicht ist ein Regisseur auf gewisse Weise ein Vater oder eine Mutter", sagte er und erklärte: "'E.T.' hat in mir den Wunsch geweckt, Kinder zu haben." Drew, die mittlerweile 51 Jahre alt und zweifache Mutter ist, ehrte ihren Mentor in der Vergangenheit ebenfalls mehrfach. In ihrer eigenen Talkshow sagte sie einmal über Steven: "Ich dachte immer daran, wie du darüber denken oder fühlen würdest, weil ich es liebte, dich stolz zu machen." Auch Jahrzehnte nach "E.T." bleibt die Beziehung der beiden von Nähe und gegenseitiger Wertschätzung geprägt.

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Getty Images Steven Spielberg und Drew Barrymore

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PHOTOS 12 / ActionPress Drew Barrymore in "E.T. – Der Außerirdische"

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Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982