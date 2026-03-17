Lucy Liu verrät: Ist "3 Engel für Charlie"-Comeback denkbar?

Lucy Liu (57) hat sich jetzt gegenüber Entertainment Tonight zu einem möglichen Comeback von "3 Engel für Charlie" geäußert. Die Schauspielerin wurde in einem Interview mit dem US-Magazin gefragt, ob sie sich eine Rückkehr an die Seite ihrer früheren Co-Stars Drew Barrymore (51) und Cameron Diaz (53) vorstellen könnte. Fans der erfolgreichen Actionreihe hoffen bereits seit Jahren auf ein Wiedersehen der drei Hollywood-Stars. Lucy reagierte nun auf die Spekulationen über eine neue Mission der kultigen Engel-Truppe.

Lucy ging in dem Gespräch auf die große Begeisterung ein, die die Actionkomödie bis heute umgibt, und reagierte sichtlich amüsiert auf die Frage nach einer Rückkehr. Konkrete Pläne oder gar einen neuen Dreh bestätigte sie dabei allerdings nicht. Stattdessen ließ die Darstellerin durchblicken, dass sie die besondere Dynamik mit Drew und Cameron schätzt und sich über die anhaltende Unterstützung des Publikums freut. Damit bleibt offen, ob die Engel wirklich noch einmal zu einer neuen Mission abheben, doch allein die Tatsache, dass das Thema im Interview Platz fand, zeigt, wie präsent das Franchise noch immer ist.

Lucy und ihre beiden Kolleginnen hatten in den frühen 2000er-Jahren gemeinsam für "3 Engel für Charlie" und dessen Fortsetzung "Volle Power" vor der Kamera gestanden. Die beiden Filme waren an den Kinokassen äußerst erfolgreich und machten das Trio zu einem der beliebtesten Actiongespanne Hollywoods. Drew ist inzwischen mit ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" erfolgreich, während Lucy neben ihrer Schauspielkarriere auch als Produzentin und Regisseurin tätig ist. Cameron hatte sich zeitweise aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, kehrte aber kürzlich wieder vor die Kamera zurück.

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United Archives GmbH / ActionPress Lucy Liu, Cameron Diaz und Drew Barrymore in "3 Engel für Charlie"

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore und Cameron Diaz

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Imago Lucy Liu bei einem Mode-Event in Santa Monica im April 2003