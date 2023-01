Trotz Scheidung: Christine Brown ist Teil von "Sister Wives"

Das bedeutet nicht das Ende für Christine Brown (50)! In der Realityshow "Sister Wives" wurde das Leben von Kody Brown (53) und seinen vier Frauen gezeigt. Christine war eine von ihnen, doch seit 2021 ist sie von dem polygam lebenden Mann geschieden. Vor wenigen Tagen verabschiedete sich die sechsfache Mutter dann auch von dem TV-Set – das und ihr Umzug nach Utah bedeuten jedoch nicht ihr Ende in der Sendung: Christine verkündete nun, dass ihre "Sister Wives"-Reise weitergehen wird, allerdings nicht mehr in der gewohnten Umgebung.

In einem kurzen Tik Tok-Video klärte die TV-Bekanntheit auf: "Ich werde 'Sister Wives' definitiv nicht verlassen." Doch warum hatte sie sich dann von allem verabschiedet? "Das ist das Set in meinem Haus! Ich bin so aufgeregt, ihr werdet es lieben", verkündete die Blondine voller Stolz und präsentierte den Raum, wo die Dreharbeiten unter anderem stattfinden werden: In einem noch nicht fertigen Zimmer steht ein grauer Stuhl mit einem Holztisch, im Hintergrund befindet sich ein Bücherregal. "Das ist der Platz, wo ich sitzen werde […]. Das ist mein Lieblingsraum im Haus", erklärte die 50-Jährige.

Wann und in welcher Form es mit ihr bei "Sister Wives" weitergehen wird, hat Christine noch nicht verraten. Möglicherweise müssen sich die Fans aber noch eine Weile gedulden, denn in einem anderen Video hatte der TV-Star erzählt: "Ich reise ein Jahr lang hin und her. Jede zweite Woche eine achtstündige Fahrt."

Kody und Christine Brown im März 2020

Christine Brown bei ihrem neuen "Sister Wives"-TV-Set

Christine Brown im September 2022

