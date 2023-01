Unroyaler Auftritt? Sarah Ferguson beeindruckt im Minikleid

Sarah Ferguson (63) überlässt bei der Kleiderwahl nichts dem Zufall! Die Ex-Frau von Prinz Andrew (62) hat besinnliche Feiertage hinter sich: Weihnachten verbrachte die Britin mit ihren beiden Töchtern Prinzessin Eugenie (32) und Prinzessin Beatrice (34) und deren Kindern. Doch die einstige Royal-Lady ruht keinesfalls weiterhin, sondern widmet sich bereits wieder ihrer Arbeit. Zu ihrem Termin erschien Sarah in einem glamourösen Outfit!

Via Instagram erfreute die 64-Jährige ihre Fans mit einem neuen Schnappschuss. Die zweifache Mutter teilte ein Foto, das sie in einem Minikleid und einem grünen Cape zeigt. "Auf dem Weg zum Signieren von Büchern!", ließ sie ihre Fans unter dem Beitrag wissen. Das Kleid stieß bei ihrer Community auf große Begeisterung – im Palast würde ein Look dieser Art eher durchfallen. Denn laut dem royalen Protokoll muss das Kleid stets die Knie bedecken.

Dieser Meinung scheint auch ein User zu sein. "Was trägt sie... das sieht unangemessen aus", heißt es in den Kommentaren. Andere wiederum waren von Sarahs Anblick absolut begeistert und schwärmten: "Das Outfit ist fabelhaft und bringt deine tollen Anstecknadeln richtig zur Geltung!"

