Der Gedanke an eine Tochter löst bei Logan Paul Sorgen aus!

Logan Paul (29) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit seiner Partnerin Nina Agdal (32) erwartet der YouTuber sein erstes Kind. Vor wenigen Wochen fanden die beiden heraus, dass sie ein Mädchen bekommen werden. Für Logan war diese Erkenntnis eine große Umstellung. "Als ich herausfand, dass es ein Mädchen ist, änderte sich alles", erklärt er im Interview mit Entertainment Tonight und fügt hinzu: "Ich dachte, es würde vielleicht ein Junge werden, ich dachte: 'Er wird dies und das tun'. Aber bei einem Mädchen weiß keiner in der Familie, wie man das macht."

Trotz der Sorgen habe sich der Wrestler insgeheim eine Tochter gewünscht. "Ich würde [bei einem Mädchen] einfach dahinschmelzen", erklärte er im April in dem Podcast "Impaulsive". Dass er wirklich bald Vater sein wird, konnte Logan damals noch kaum fassen. "Es ist ein Gefühl, das ich noch gar nicht wirklich begreifen kann. Ich liebe Nina so sehr und dann wird diese kleine Version von ihr, die zur Hälfte auch ich bin, mein ganzes Leben sein?", teilte er seine Gedanken.

Im Sommer 2022 waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Nina und Logan ein Paar sein sollen. Anfang 2023 hatten die beiden ihre Beziehung schließlich offiziell gemacht. Am ersten Jahrestag machte der Influencer seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag am Comer See in Italien. Das gemeinsame Baby krönt nun das Liebesglück des Paares.

Getty Images Nina Agdal und Logan Paul im Mai 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul, 2023

