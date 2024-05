Ehekrise ade? J.Lo und Ben Affleck zeigen sich nun vereint!

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) sorgen derzeit für jede Menge Verwirrung unter ihren Fans. Immer wieder kommen Gerüchte auf, die beiden würden eine Ehekrise navigieren und stünden kurz vor der Scheidung. Doch diesen Spekulationen trotzen die Hollywoodstars nun, indem sie den Sonntag gemeinsam verbrachten! Zunächst trafen sie sich, um Jennifers Kind Emme bei einer Schulveranstaltung zu unterstützen. Im Anschluss stiegen sie gemeinsam ins Auto, wo sie sogar fröhlich lächelnd für Fotos posierten, die TMZ vorliegen. Den Abend ließen sie schließlich in einem bekannten Steakhouse in Los Angeles ausklingen.

Nach dem Dinner könnten sie jedoch die Nacht in verschiedenen Betten verbracht haben – Ben soll bereits vor Wochen ausgezogen sein, wie TMZ berichtet. Während Jennifer weiterhin in der Villa in Beverly Hills lebt, die das Paar gemeinsam besitzt, wohnt der "Gone Girl"-Darsteller derzeit zur Miete in einem Haus in Brentwood. Ein weiterer Grund für die Spekulationen über eine mögliche Scheidung sind die Eheringe – beide waren in den vergangenen Tagen mehrfach ohne die Schmuckstücke unterwegs.

Zuvor wurde berichtet, dass die Eheleute persönliche Differenzen haben sollen. "Jennifer will ständig von ihm bestätigt bekommen, dass sie geliebt und verehrt wird", berichtete ein Insider gegenüber OK! Magazine. Ben hingegen sei "abweisend und launisch". Der Insider erklärte, beide müssten ihr Verhalten ändern, wenn sie wollen, dass ihre Liebe weiterhin eine Chance hat.

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck am 19. Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass bei Jennifer und Ben tatsächlich alles wieder gut ist? Ja, sie arbeiten bestimmt an ihren Problemen! Na ja, ich glaube eher nicht daran... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de