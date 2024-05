Nach Skandal: Jessica Biel vertraut Justin Timberlake wieder

Haben Jessica Biel (42) und Justin Timberlake (43) ihre Beziehungskrise überwunden? 2019 tauchten Fotos auf, die den Sänger sehr vertraut mit seinem Co-Star Alisha Wainwright (34) zeigten – schnell war die Rede von einem angeblichen Seitensprung. Seither hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass die beiden Probleme in ihrer Ehe haben könnten. "Jessica vertraut ihm wieder und fühlt sich in ihrer Beziehung gefestigt", erklärt nun ein Insider laut OK! Magazine. Was andere darüber denken mögen, interessiere die Schauspielerin nicht die Bohne: "Die Leute können skeptisch sein, aber Jessica ist zuversichtlich, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat."

Justin und Jessica sollen ihre Ehe also gerettet haben – das betonten die zwei Hollywoodstars auch im März dieses Jahres, als sie die berühmte Oscars-Afterparty von Vanity Fair besuchten. Die Eltern waren auffällig zuneigungsvoll und zogen mit ihrem Verhalten angeblich alle Aufmerksamkeit auf sich. "Sie sahen aus und verhielten sich wie zwei verliebte Teenager. Sie hielten Händchen, machten Selfies miteinander und kuschelten die ganze Nacht auf der Couch", berichtete ein Insider nach der Party.

Nach dem Vorfall 2019 gestand Justin sich auf Instagram sein Fehlverhalten ein. "Ich habe an diesem Abend viel zu viel getrunken und ich bedauere mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen müssen. Das ist nicht das Beispiel, das ich meinem Sohn geben möchte", machte der "The Social Network"-Darsteller deutlich. Weiter betonte er: "Ich entschuldige mich bei meiner wunderbaren Frau und Familie dafür, dass ich sie in eine so peinliche Situation gebracht habe."

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2018

Denkt ihr, dass zwischen Jessica und Justin wirklich wieder alles gut ist? Ja, ich hoffe es! Ich denke, so ganz vergessen kann man so etwas nie... Ergebnis anzeigen



