Bereitet sich J. Lo schon auf Scheidung von Ben Affleck vor?

Gerüchten zufolge soll es in der Beziehung von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) heftig kriseln. Seit einigen Wochen werden immer wieder Spekulationen laut, die Ehe der beiden stehe kurz vor dem Aus. Nun will In Touch von einer Quelle erfahren haben: Jennifer habe einen PR-Experten angestellt, der ihr dabei helfen soll, ihre angeblich anstehende Scheidung in der Öffentlichkeit zu bewältigen. Mehrere Insider sollen behaupten, die beiden hätten Probleme und dass "eine Scheidung unmittelbar bevorsteht".

Die Sängerin soll sich angeblich auch bereits für eine Anwältin entschieden haben, für den Fall, dass die zwei ihre Ehe wirklich beenden. Scheidungsanwältin Laura Wasser sei in diesem Fall für alle Beteiligten kein unbekanntes Gesicht: "Laura war die Scheidungsanwältin, die Bens Scheidung mit Jennifer Garner (52) vermittelte und sie vertrat J. Lo bei ihrer Scheidung mit Marc Anthony (55). Es gibt also eine Vorgeschichte auf beiden Seiten." Die Quelle der Zeitschrift scheint sich sicher: "Die Zeichen stehen auf Sturm – es ist vorbei. Sie steuern auf eine Scheidung zu." Die Probleme des Paares sollen von einem angeblichen Vertrauensproblem der "Jenny From The Block"-Interpretin herrühren: "Sie werden nie aufhören, sich zu lieben, aber sie kann ihn nicht kontrollieren, und er kann sie nicht ändern. Es gibt keine Möglichkeit, dass es hätte halten können."

Ist ihre Ehe also wirklich vorbei? Wenn die Gerüchte stimmen, wäre es nicht das erste Mal, dass die Beziehung der beiden in die Brüche geht. Anfang der 2000er waren sie schon einmal ein Paar und wollten heiraten – jedoch trennten sie sich. Es kam aber zu einem Liebes-Comeback! Knapp 20 Jahre später als geplant traten die heute 54-Jährige und der Batman-Darsteller gemeinsam vor den Traualtar. Nach der Veröffentlichung aktueller Bilder durch TMZ werden sich nun viele gar nicht mehr so sicher sein, ob die Trennungsspekulationen wahr sind: Das Ehepaar wurde erst an diesem Wochenende dabei gesichtet, wie es den Sonntag gemeinsam verbrachte!

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck am 19. Mai 2024

