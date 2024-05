Colin Jost scherzt anzüglich über Scarlett Johanssons Body!

Bei Saturday Night Live sorgt Colin Jost (41) regelmäßig für Lacher. Seit 2005 schreibt der Comedian für die Show, seit 2014 ist er auch Mitglied des Casts und steht selbst vor der Kamera. Für seine Arbeit ist ihm wohl nichts zu schade – auch nicht seine Ehe mit Scarlett Johansson (39)! In einem Clip der Show erlaubt sich der Autor nun einen anzüglichen Scherz auf Kosten seiner Frau. "ChatGPT hat einen neuen Sprachassistenten herausgebracht, der von Scarletts KI-Figur in 'Her' inspiriert ist", erzählt Colin und fügt hinzu: "Ich habe mir nie die Mühe gemacht, den Film anzusehen, denn warum sollte ich ohne diesen Körper überhaupt zuhören?"

Solche spitzen Kommentare dürfte die Schauspielerin jedoch locker wegstecken – immerhin ist es nicht das erste Mal, dass ihr Gatte sie öffentlich aufs Korn nimmt. "Im Staat New York ist es jetzt erlaubt, in Kinos Alkohol auszuschenken und so kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau genießen", zog der Komiker sie kürzlich bei SNL durch den Kakao. Doch beide Scherze schrieb Colin gar nicht selbst! In dem Segment der Show sitzt er mit Co-Star Michael Che im Set einer Nachrichtensendung. Abwechselnd lesen die beiden Witze vor, die der jeweils andere für sie geschrieben hat. Einen Blick auf die Gags werfen dürfen sie zuvor nicht und kichern zumeist schon beim Lesen wild drauf los.

Privat scheint es bei Scarlett und Colin jedoch sehr harmonisch abzulaufen. Die beiden sind seit 2020 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sprössling. Im Alltag ist Colin ganz anders drauf als in seiner Show, verriet Scarlett kürzlich. "Ich bin mit einem Schriftsteller verheiratet, er ist ein Comedy-Autor. Er kann manchmal sehr in sich gekehrt sein – er ist eher introvertiert, ich bin extrovertiert. Und deshalb glaube ich, dass der Schlüssel für uns darin liegt, am Ende des Tages einfach zu fragen: 'Wie war dein Tag?'", erzählte sie.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost beim Correspondents' Dinner des Weißen Hauses 2024

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

