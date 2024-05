Prinz Harry glaubt wohl, er sieht König Charles nie wieder!

Werden sich Prinz Harry (39) und König Charles III. (75) etwa nie wieder sehen? Diese Frage soll sich zumindest der Rotschopf aktuell vermehrt stellen. "Harry ist untröstlich und macht sich Sorgen, dass er seinen Vater nie wieder sehen wird", verrät ein Insider gegenüber OK!. Grund für seine Befürchtung sei Charles' Absage bezüglich eines Treffens, als sein jüngster Sohn vor wenigen Wochen in London war. "Als Antwort auf die vielen Anfragen und anhaltenden Spekulationen, ob der Herzog seinen Vater während seines Aufenthalts in Großbritannien in dieser Woche treffen wird oder nicht, ist dies aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät leider nicht möglich", teilte ein Vertreter damals öffentlich mit. Hinzu komme die Krebserkrankung des Monarchen.

Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold kann diesem Statement jedoch keinen Glauben schenken. "Ich weiß nicht, warum sie sich nicht getroffen haben. Mir kam das seltsam vor, denn man sollte meinen, dass man, wenn ein Familienmitglied in einem Land ist, dafür sorgen würde, dass man sich mit ihm verabredet", erklärte er im Gespräch mit OK!. "Traurigerweise denke ich, dass dies ein Zeichen dafür ist, wie sehr sich die Dinge verschlechtert haben, und es zeigt, dass die Beziehung zwischen ihnen offensichtlich weiter abgenommen hat, und das Gleiche gilt für Prinz William (41)", teilt er seine Befürchtungen mit.

Bereits seit mehreren Jahren hängt der Haussegen zwischen Harry, seinem Vater und seinem Bruder schief. Nachdem Harry gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) den Austritt bei den Royals verkündet hatte und in Interviews sowie seiner Biografie "Spare" pikante Details über seine Familie ausgepackt hatte, verhärteten sich die Fronten noch mal.

