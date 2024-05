Wegen Zwangsräumung: Katie Price zieht in ihren Wohnwagen

Für Katie Price (45) sieht es nicht gut aus! Wie Mirror vor knapp einer Woche berichtete, muss die TV-Bekanntheit aufgrund immenser Steuerschulden ihre Villa zwangsräumen. Dafür hat sie lediglich bis zum Ende des Monats Zeit! In ihrer Instagram-Story zeigt die Unternehmerin nun, wie sie Maßnahmen ergreift! In dem Video filmt das Ex-Boxenluder das chaotische Wohnzimmer. Dabei erklärt Katie ihren Followern: "Ich bereite mich auf meinen Ausverkauf vor." Ob sie mit dem Erlös ihre Schulden begleichen will? Auch für ihre zukünftige Unterkunft hat die britische Sängerin offenbar schon eine Lösung parat! "Ich bin bereit, in meinen Wohnwagen zu ziehen", offenbart sie, während sie das Fahrzeug filmt.

Katie plant jetzt offenbar vorübergehend in ihren Wohnwagen zu ziehen. Doch was geschieht mit ihren fünf Kindern Harvey (21), Junior (18), Princess, Jett (10) und Bunny (9)? Laut The Mirror soll das Model vor wenigen Tagen genau deshalb eine Anhörung vor Gericht beantragt haben. In dem Ersuchen plädiert die Britin dafür, in ihrer Villa bleiben zu können – mit der Begründung, dass es sich um ihren Familiensitz handelt. Als weiteres Argument gab Katie an, dass ihr bei der Zwangsräumung ihres Zuhauses eine wichtige Einkommensquelle wegfallen würde. Die Influencerin betreibt dort nämlich ihr Foto- und Videogeschäft für die Plattform OnlyFans.

Neben dem Räumungsbefehl sind noch weitere Details zu Katies Anwesen bekannt geworden. In Großbritannien trägt ihr Zuhause den Spitznamen Mucky Mansion, was auf Deutsch so viel heißt wie Schmuddel-Villa. Neue Fotos, die The Sun vor wenigen Tagen veröffentlichte, zeigen nun den Grund dafür. Denn die Unterkunft des Models befindet sich in einem desolaten Zustand. Neben einem verwilderten Garten inklusive Pool erkennt man auf den Schnappschüssen auch riesige Müllberge.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

MEGA Der Pool von Katie Price

Was haltet ihr von Katies Entscheidung, in einen Wohnwagen umzuziehen? Sie tut mir sehr leid. Was bleibt ihr anderes übrig.... Ich finde es ihren Kindern gegenüber unverantwortlich! Ergebnis anzeigen



