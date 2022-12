Enkel-Zeit: Sarah Ferguson verrät ihre süßen Weihnachtspläne

Sarah Ferguson (63) geht in ihrer Rolle als Oma offenbar total auf! Von 1986 bis 1996 war sie mit Prinz Andrew (62) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen die beiden Töchter Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) hervor. Inzwischen sind diese längst unter der Haube und machten Sarah bereits zur stolzen zweifachen Großmutter. An Weihnachten will die Autorin ihre Enkel ein wenig bespaßen!

Im Interview mit Hello! plauderte Sarah nun über ihre diesjährigen Festtagespläne in Sandringham – König Charles (74) fungiert in der royalen Residenz in Norfolk als Gastgeber. Auf die Tage freut sich die 63-Jährige schon total: "Ich liebe Familienweihnachten." Sie wolle ganz viel Zeit mit ihren beiden Enkelkindern August und Sienna Elizabeth verbringen – vor allem beim gemeinsamen Spielen. "Wenn es um Geschenke für die Enkelkinder geht, kaufe ich ihnen oft Spielzeug, das ich selbst mag", verriet Sarah dazu.

Auf ihre beiden Töchter Beatrice und Eugenie ist Sarah im Übrigen total stolz. "Meine Kinder sind phänomenale Mütter. Sie waren großartige Kinder, aber jetzt sind sie phänomenale Mütter", schwärmte sie weiter. Zu ihren Kindern pflegt sie einen sehr engen Kontakt, wie sie regelmäßig im Netz mit süßen Widmungen beweist.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson, Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de