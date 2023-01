Villa direkt am Strand: So verbrachte Pelé die letzten Jahre

Pelé verbrachte seine letzten Jahre am Meer. Vergangenen Donnerstag ereilte die Welt des Sports eine traurige Nachricht: Der Star-Fußballer ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Wegen einer Herzinsuffizienz wurde er bereits einige Wochen zuvor in ein Krankenhaus im brasilianischen São Paulo gebracht. Doch auch wenn er sich erholte, konnte er den Krebs letztlich nicht besiegen. Dennoch scheint Pelé (✝82) in seinen letzten Jahren ein angenehmes Leben an der Küste geführt zu haben.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Pelé in einem Kurort an der Küste vor São Paulo, berichtete Bild. Das Seebad Guarujá nennt sich selbst die Perle des Atlantiks. Hier soll der frühere Spitzenstürmer zusammen mit seiner Frau Marcia Aoki eine Villa direkt am Strand gehabt haben. Wegen seiner Krebserkrankung soll er in dem Kurort eine Art Therapie bekommen haben, die nach seiner ersten OP im Oktober fortgesetzt wurde. Im Frühjahr schrieb der Brasilianer bei Instagram über die Therapie und die Unterstützung seiner Frau: "Die Behandlung ist hart, aber ihre Liebe zu spüren ist die beste Medizin."

Aber auch der Ort von Pelés Beisetzung ist ein ganz besonderer. Am Freitag wurde bekannt, dass er auf einem vertikalen Friedhof beerdigt wird. Das betreffende Gebäude ist 14 Stockwerke hoch und die Gräber befinden sich zwischen Wasserfällen und einer Autoausstellung. Nach einer öffentlichen Totenwache soll Pelé dort seine letzte Ruhe finden.

Instagram / pele Pelé im Februar 2022

Getty Images Pelé 1991

Getty Images Fußball-Legende Pelé im September 2017

