Weltfußballer Pelé wird auf vertikalem Friedhof beigesetzt

Pelé (✝82) bekommt einen einzigartigen Platz. Der gebürtige Brasilianer gewann zwischen 1958 und 1970 dreimal mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes die Fußballweltmeisterschaft. Damit ist er der einzige Fußballer, dem das jemals in der Geschichte dieses Sports gelungen ist. Doch nun hieß es, Abschied vom Weltfußballer zu nehmen: Er ist im Alter von 82 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. Die letzte Ruhe wird Pelé an einem ganz besonderen Ort finden – er wird auf einem vertikalen Friedhof beigesetzt.

Wie The Sun nun berichtete, ist das kein klassischer Friedhof, auf dem der einstige Kicker beerdigt werden wird. Die Gedenkstätte Memorial Necropolis Ecumenical befindet sich rund 80 km östlich von São Paulo in der Stadt Santos. Dort wird der Verstorbene auf einem vertikalen Friedhof seinen Frieden finden: Die Gräber verteilen sich auf ein 14-stöckiges Gebäude, in dem es einen Wasserfall und sogar ein Automuseum gibt. Der Fußballer wird im Kreise seiner Familie an diesem Ort beigesetzt.

Die Fans des Fußballers haben ebenfalls die Möglichkeit, ihrem großen Idol die letzte Ehre zu erweisen. Am Vortag der Beerdigung wird eine öffentliche Totenwache abgehalten, bei dem sich jeder von Pelé verabschieden kann. Weitere Details zur Beerdigung sind allerdings unbekannt.

Anzeige

Getty Images Fußballer Pelé 1970

Anzeige

Getty Images Fußballlegende Pelé im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Pelé beim Training 1980

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de