Cast, Datum, Titel: Das ist bereits über "Avatar 3" bekannt!

"Avatar: The Way of Water" lockt derzeit die Filmfans mit großen Erwartungen ins Kino. Der neue Blockbuster ist die Fortsetzung des 2009 erschienenen Auftakts der Filmreihe "Avatar: Aufbruch nach Pandora". Auch wenn seitdem mehr als 13 Jahre vergangen sind, ist die Geschichte von Jake und Neytiri noch lange nicht auserzählt. Das Franchise soll aus insgesamt fünf Filmen bestehen! Doch Fans können aufatmen. So lange müssen sie dieses Mal nicht auf die Fortsetzungen warten. Das ist bereits über den dritten Teil bekannt!

Wie The Wrap berichtet, sei das Erscheinungsdatum für den 20. Dezember 2024 angedacht. Ein Grund, dass nicht wieder 13 Jahre auf den nächsten Film gewartet werden muss, sei, dass er bereits gedreht worden ist! Regisseur James Cameron (68) hat den zweiten, dritten und sogar Szenen des vierten Teils gleichzeitig gedreht. Ein möglicher Titel für die Fortsetzung könne "Avatar: The Seed Bearer" sein, wie aus einer geleakten Liste hervorgehe.

Der aktuell im Kino laufende Film des Franchise hat bereits so einigen hochkarätigen Zuwachs im Cast bekommen. Darunter Kate Winslet (47) und Edie Falco. Im dritten Teil sollen zudem Game of Thrones-Star Oona Chaplin (36), Michelle Yeoh (60) und David Thewlis dazustoßen. Letzterer ist durch die Verkörperung des Remus Lupin in den Harry Potter-Filmen bekannt.

