Die Dschungelcamper gönnen sich auf dem Weg nach Australien!

Nur noch wenige Tage, dann gibt es für zwölf Promis erst einmal keinen Luxus mehr! Am 13. Januar startet wieder das legendäre Dschungelcamp. Im australischen Busch müssen die Stars und Sternchen ohne Strom und fließendes Wasser und mit rationierten Essensportionen auskommen. Jetzt sind die Teilnehmer auf den Weg nach Down Under. Der Sender spendiert eine Reise in der Businessclass inklusive reichlich Verpflegung an Bord. Besonders Gigi Birofio und Cosimo Citiolo (41) scheinen ihre Henkersmahlzeit zu genießen.

Die beiden Stars mit italienischen Wurzeln dokumentieren ihren Flug nach Australien in ihren Instagram-Storys. Gigi teilt ein Video, in welchem er genüsslich ein paar Weintrauben verspeist. Dazu schreibt der Realitystar: "Bisschen genießen noch". Auch Cosimo schmeckt es in der Businessclass wohl sehr gut. Der Checker vom Neckar hätte aber wohl gerne etwas mehr zum Schmausen bekommen. "Mini Portionen", kommentiert der ehemalige DSDS-Kandidat das Video von seinem Teller im Flugzeug. An wenig Essen im Bauch muss er sich wohl jetzt gewöhnen.

Viele Fans sind besonders gespannt auf Gigis Verhalten im Dschungel. Der TV-Casanova ist bekannt dafür, kein Kind von Traurigkeit zu sein. Im Interview mit RTL plauderte der 23-Jährige bereits über seine Pläne im Dschungel. "Ich bin ehrlich, ich hatte viel vor und wollte der Erste sein, der im Dschungel Sex hat – wie Tarzan und Jane", meinte die TV-Bekanntheit.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Januar 2023

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

