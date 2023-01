Eiskalt! Sarah Engels badet das neue Jahr in Finnland an

So eisig startet Sarah Engels (30) in das neue Jahr! Die Sängerin war 2011 im Rahmen der Castingshow DSDS entdeckt worden und ist seither mit ihren romantischen Hits durchgestartet. Auch als Schauspielerin und Synchronsprecherin hat sie sich bereits versucht. Gerne geht das Multitalent dabei auch die ein oder andere Challenge an. Dabei darf auch ihr Ehemann Julian Engels (29) nicht fehlen. Das neue Jahr badeten Sarah und Julian in Finnland in eisigem Wasser an!

Dick eingemummelt macht sich das Paar in einem Clip auf Instagram auf den Weg zu einem zugefrorenen Gewässer. Bloß eine kleine Luke ist dort freigemacht worden, in der die beiden nun gedenken, ein kleines Bad zu nehmen. Hintereinander lassen sich Sarah und Julian für kurze Zeit in das Wasser gleiten. "Unsere erste Challenge des Jahres ist geschafft, bei minus zehn Grad in das Eiswasser", schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin unter ihrem Post. "Eine mentale Herausforderung für Kopf und Körper, aber eine Mega-Erfahrung für innere Stärke, um mit Körper und Geist im Einklang zu sein", fügt sie stolz hinzu.

Sarah hat sich aber auch für das neue Jahr bereits eine ganze Menge vorgenommen. "Ich möchte weiter an mir selbst arbeiten und mir auch wieder neue Ziele setzen. Mich selbst reflektieren und achtsamer werden. Mich von stressigen Situationen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen und viel öfter im Hier und Jetzt sein", erklärte sie zuvor in den sozialen Medien. Außerdem wolle die Beauty noch mehr Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen.

Anzeige

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / julbue Julian Engels in Finnland

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de