Das hat Sarah Engels sich für das kommende Jahr vorgenommen

Neujahrsvorsätze machen auch vor Sarah Engels (30) nicht Halt! Die Musikerin lebt derzeit ein Leben wie aus dem Bilderbuch: Nachdem sie im vergangenen Jahr ihren Julian (29) geheiratet hat, bekam das Paar im selben Jahr noch Nachwuchs. Nun genießt die Zweifachmama ihr Familienglück in vollen Zügen, dem Anschein nach läuft es auch beruflich bei ihr nicht schlecht. Und doch ist sie noch nicht ganz zufrieden mit sich. Sarah verrät jetzt: Das hat sie sich für das kommende Jahr vorgenommen!

Auf Instagram lässt die gebürtige Kölnerin ihre Community jetzt wissen: "Wenn ich mein letztes Jahr reflektiere, wird mir mal wieder bewusst, wie schnell die Zeit rast und dass das Leben viel zu kurz ist und wir daher jeden Moment genießen sollten." Im gleichen Atemzug teilt die Brünette ihre Vorsätze für das kommende Jahr mit: "Ich möchte weiter an mir selbst arbeiten und mir auch wieder neue Ziele setzen. Mich selbst reflektieren und achtsamer werden. Mich von stressigen Situationen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen und viel öfter im Hier und Jetzt sein." Außerdem wolle die Beauty noch mehr Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen.

Wenn Sarah es in der Vergangenheit nicht immer geschafft hat, auf sich selbst zu achten, hat das zum Glück Schwiegermama Veronica getan. Die hat die "Love is Love"-Interpretin nämlich erst kürzlich von ihrem Schwindel geheilt! "Meine Schwiegermama hatte mich am Wochenende behandelt und einen Tag später war alles weg. Ich glaube, meine Schwiegermama hat Zauberhände", schwärmte Sarah auf Instagram von der Bildungsreferentin.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Gym

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de