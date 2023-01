Haben "Bachelor in Paradise"-Alex und Yve noch Kontakt?

Haben Alexander Golz (26) und Yasmin Vogt (24) nach ihrer Trennung noch Kontakt? In der vorherigen Staffel von Bachelor in Paradise lernten sich die TV-Persönlichkeiten in der Show kennen und lieben. Kurz nach der Ausstrahlung des Wiedersehens wurden jedoch Gerüchte laut, die beiden hätten ihre Beziehung nur vorgetäuscht. In einem nachfolgenden Statement gab die Influencerin dann doch die Trennung bekannt. Ist diese Entscheidung endgültig?

In einer Fragerunde auf Instagram wollten neugierige Fans der Beauty wissen, ob sie noch mit Alex in Verbindung stehe. "Wir hatten bis zur Veröffentlichung meines Statements sehr harmonischen Kontakt", verriet die 24-Jährige. Das einstige Paar war sich unschlüssig, ob das Liebes-Aus publik gemacht werden sollte. Sogar das neue Jahr wollten die beiden zusammen einläuten – daraus wurde aber nichts. "Nach dem ganzen Trouble um uns habe ich es jedoch bevorzugt, den öffentlichen Druck rauszunehmen und sich ganz privat zu treffen. Am Abend war ich von seinem Statement überrascht", schrieb sie.

In dem Statement des 26-Jährigen war noch unklar, wie genau der Beziehungsstatus der zwei aussehe. "Wie es mit Yasmin und mir weitergeht – abwarten", hielt Alex damals fest. Jedoch räumte er zugleich ein, dass die Beziehung nicht ganz rosig verlief. "Wir waren vielleicht nicht immer ehrlich und aufrichtig", gab er zu.

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt beim "Bachelor in Paradise"-Finale

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Alex Golz, "Bachelor in Paradise"-Stars

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt

