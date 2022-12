Bachelor-Drama mit Franzi: Sind Yve und Alex kein Paar mehr?

Was ist zwischen Yasmin Vogt (24) und Alexander Golz (26) vorgefallen? Eigentlich hatten die Bachelor in Paradise-Stars die Insel der Liebe zusammen verlassen und beim großen Wiedersehen klargestellt, dass sie ein Paar sind. Doch nach der Ausstrahlung hatte Ex-Bachelor-Teilnehmerin Franziska Temme (27) behauptet, dem Hottie an Karneval nähergekommen zu sein – obwohl dieser zu dem Zeitpunkt ja eigentlich mit Yve liiert war. Jetzt bringt Alex endlich Licht ins Dunkel: Was ist wirklich passiert?

"Alles, was ihr da im TV gesehen habt, war komplett ehrlich, komplett echt. Die ganzen Gefühle, die ich gezeigt habe, waren so", stellte der 26-Jährige in einem Statement auf Instagram klar. Was genau zwischen ihm und Franzi an Karneval lief, wolle Alex zwar für sich behalten, betrogen habe er aber niemanden: "Ich bin an Karneval niemandem fremdgegangen!" Bedeutet das etwa, dass Yve und er zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr zusammen waren?

Tatsächlich scheinen die zwei Turteltauben nach den Dreharbeiten eine Krise gehabt zu haben. "Wir waren vielleicht nicht immer ehrlich und aufrichtig", räumte Alex ein und fügte hinzu: "Aber als wir das Finale zusammen geguckt haben und ich bei ihr war, war das schon so, dass man gedacht hat, vielleicht kann man es ja noch mal probieren." Der aktuelle Beziehungsstand des Paares scheint aktuell aber nicht ganz klar zu sein: "Wie es mit Yasmin und mir weitergeht – abwarten."

Instagram / yvevogt Alexander Golz und Yasmin Vogt, "Bachelor in Paradise"-Stars

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt

