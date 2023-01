Jeremy Renners Unfall: Polizei leitet Untersuchungen ein

Die Details um Jeremy Renners (51) Unfall sollen geklärt werden! Gerade wurde bekannt, dass der Hollywoodstar im Krankenhaus liegt – er soll bei einem Zwischenfall nahe seinem Haus in Nevada schwer verletzt worden sein. Genauer gesagt sei der Unfall beim Schneepflügen nach einem starken Schneesturm passiert. Aber was ist genau mit Jeremy geschehen? Diese Frage soll jetzt von der örtlichen Polizei geklärt werden.

Das berichtet nun ABC News. "Am 1. Januar 2023 gegen 9 Uhr morgens reagierte das Büro des Sheriffs von Washoe County auf eine traumatische Verletzung im Bereich des Mt. Rose Highway in Reno, Nevada", zitiert das Medium die Polizeidienststelle. "Es wird nun von offizieller Seite untersucht, was passiert ist." Von Fremdeinwirkung wird jedoch nicht ausgegangen: "Herr Renner war der einzige Beteiligte an dem Vorfall", erklärt das Büro des Sheriffs weiter. Ein Untersuchungsteam für schwere Unfälle ermittle nun die Umstände des Vorfalls.

Doch wie geht es Jeremy eigentlich? Gegenüber Daily Mail teilte der Sprecher des Mission: Impossible-Darstellers mit: "Sein Zustand ist kritisch, aber stabil." Weiter versicherte er: Der Filmstar werde bestens versorgt und sei von seiner Familie umgeben.

Getty Images Jeremy Renner, 2021

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

