Jeremy Renner verletzt sich schwer nach heftigem Schneesturm

Jeremy Renner (51) befindet sich in einem kritischen Zustand! Der Schauspieler war durch Rollen in Filmen wie Thor und The Avengers einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. In den vergangenen Jahren hatte er durch einen erbitterten Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Sonni Pacheco auf sich aufmerksam gemacht. Besonders der Sorgerechtsstreit um Töchterchen Ava war heftig eskaliert. Jetzt musste der "Avengers: Endgame"-Darsteller aufgrund eines Unfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Laut Daily Mail habe sich der 51-Jährige beim Schneeräumen verletzt. Jeremy besitzt ein Haus in der Nähe des Skiresorts Rose-Ski Tahoe im US-Bundesstaat Nevada. Dieses war von einem extremen Schneesturm betroffen. Er befinde sich in einem "kritischen, aber stabilen Zustand", erklärte ein Sprecher des Mission: Impossible-Darstellers. Er sei aber sehr gut versorgt, da seine Familie sich bei ihm befinde.

Seine Ex-Frau wird wohl nicht bei Jeremy im Krankenhaus sein. Der Streit des ehemaligen Paares war sogar so weit gegangen, dass die Kanadierin vor Gericht behauptete hatte, dass der Vater ihrer Tochter gedroht habe, sie und sich selber umzubringen. Er hatte diese Behauptung allerdings vehement abgestritten.

