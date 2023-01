Ringe: Haben sich Jasi und Mou nach Baby-News etwa verlobt?

Machen Jasi_xx3 (20) und Mou jetzt Nägel mit Köpfen? Die TikTokerin und ihr Partner hatten erst Ende Oktober verkündet, dass sie sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Auch das Geschlecht hatten sie bereits im Netz verraten: Jasis Tochter Eleyna aus einer vorigen Beziehung wird eine Schwester bekommen. Jetzt scheinen die baldigen Eltern sich für immer binden zu wollen... Im Netz deutet zumindest so einiges auf eine Verlobung von Jasi_xx3 und Mou hin!

Auf Instagram teilte die Web-Bekanntheit nun ein Selfie von sich, auf dem sie ihre linke Hand zum Posen an ihr Kinn hält. Das Auffällige an dem Pic? Die Beauty trägt einen silbernen Ring an ihrem Finger! Wenige Stunden später postete die Brünette erneut ein verdächtiges Foto. Auf dem fasst Mou ihren Babybauch an. Auch er trägt, wie man unschwer erkennen kann, neuerdings einen silbernen Klunker an seinem Finger! Die Fans der beiden waren daher wild am Spekulieren. Ein User zählte eins und eins zusammen: "Okay. Jasixx3 und #moureagiert tragen vermutlich Verlobungsringe...?" Ein anderer mutmaßte: "Kann aber auch sein, dass das Freundschaftsringe sind."

Auf TikTok äußerte sich schließlich Mou selbst zu den aufkochenden Gerüchten darüber, ob er nun vor seiner Freundin auf die Knie gegangen ist oder nicht. Nachdem ein User kritisiert hatte, dass er ein Kind vor der Ehe gezeugt habe, kommentierte der werdende Vater äußerst genervt: "Je weniger man weiß, desto weniger sollte man behaupten."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, ihr Partner Mou und das gemeinsame Kind der beiden an Silvester 2022

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, TikTok-Star

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou im Dezember 2022

