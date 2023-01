"Sister Wives"-Star Christine disst ihren Ex Kody Brown

Christine Brown (50) hatte wohl noch ein Hühnchen mit Kody Brown (53) zu rupfen! In Sister Wives wird das polygame Leben des US-Amerikaners und seiner Ehefrauen porträtiert – dazu gehörte auch Christine, bis sie sich nach über 20 Jahren Beziehung schließlich von ihm getrennt hat. Nach ihrem Liebes-Aus teilte Kody schon mehrfach öffentlich gegen seine Verflossene aus. Jetzt wehrte Christine sich und stichelte im TV gegen ihren Ex-Mann.

In der neuesten Folge "Sister Wives: One on One" wurde die 50-Jährige nun gefragt, was für einen Mann sie sich nach Kody an ihrer Seite wünschen würde. Daraufhin sagte Christine bedeutungsvoll: "Ich will nur jemanden, der Frauen gut behandelt." Das dürfte wohl eine klare Spitze gegen den 53-Jährigen gewesen sein. Ob sie dieser Faktor an ihm wohl am meisten gestört hat?

Christine beantwortete auch, welcher Typ ihr rein optisch gefallen würde: " Shemar Moore. Da werde ich direkt rot. Dieser Mann ist einfach wunderschön", schwärmte sie von dem US-amerikanischen Schauspieler. Findet ihr Shemar (52) auch so attraktiv? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Realitystar Kody Brown

Anzeige

Getty Images Shemar Moore, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de