Nach Scheidung: Kody Brown schießt gegen Ex-Frau Christine

Kody Brown (53) lässt kein gutes Haar an seiner Ex-Frau! Der US-Amerikaner ist vor allem durch die Reality-TV-Show Sister Wives bekannt. Darin wird sein polygames Leben mit seinen Ehefrauen porträtiert. Zu diesen Frauen zählte auch Christine (50) – bis sich die zwei in diesem Jahr scheiden ließen. Seitdem schießt das einstige Ex-Paar immer wieder gegeneinander. Jetzt teilte Kody mal wieder aus.

In der "Sister Wives: One on One"-Folge vom vergangenen Sonntag sprach Kody über die Zeit nach dem Liebes-Aus: "Ich habe am Anfang noch gedacht, dass Christine nur ein Spiel spielt, und habe versucht, stoisch zu bleiben." Dann holt er noch mal richtig aus: "Sie ist und bleibt eine Spielerin: Unsere ganze Ehe hindurch hat sie abwechselnd manipuliert, geschmollt und gewütet." Auch mit seinen anderen Frauen sei Christine nicht immer zurechtgekommen.

Einmal habe seine Frau Meri (51) ihm etwa ein Geschenk zum Geburtstag gemacht – was Christine gar nicht gefallen habe. "Es war ein wirklich cooles Geschenk und ich habe den anderen davon erzählt. Da ist sie einfach ausgerastet", schilderte Kody den Vorfall.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de