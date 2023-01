Freudentränen: Susan Sideropoulos happy über GZSZ-Comeback

Susan Sideropoulos (42) kehrt zu GZSZ zurück! Mit dieser Hammernachricht überraschte die Schauspielerin jetzt ihre Fans. Vor über zehn Jahren war sie aus der Daily ausgestiegen: Ihre Figur Verena starb damals einen tragischen Serientod. Nun wird sie – genau wie in dem GZSZ-Ableger Leon – Glaub nicht alles, was du siehst – als Verenas Doppelgängerin Sarah in die Sendung zurückkehren. Susan ist über ihr Comeback ans Set mindestens ebenso glücklich wie die Fans...

Im RTL-Interview berichtete die Frohnatur: "Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: 'Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt.' Und jetzt ist es endlich so weit!" Weiter verriet Susan: "Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint."

Wie denkt ihr GZSZ-Schatz Daniel Fehlow (47) aka Leon über Susans Rückkehr? "Dass sie uns wieder am Berliner Kiez begleiten wird, sorgt für die ganz große Begeisterung – auch bei mir!", schwärmte der Schauspieler. "Doch wie wird Philip reagieren, wenn er das erste Mal auf Sarah trifft?" Diese Frage können die Zuschauer sich ab dem 18. Januar beantworten, wenn die erste Folge mit der zurückgekehrten Susan im TV läuft.

Susan Sideropoulos, Daniel Fehlow am Set von GZSZ, 2022

Susan Sideropoulos am Set von "Leon – Kämpf um deine Liebe!"

Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow in "Leon - Kämpf um deine Liebe"

