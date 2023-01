Unglaubliches Comeback! Dieser GZSZ-Liebling kehrt zurück

Die Fans der beliebten Daily werden es nicht glauben! Susan Sideropoulos (42) hatte ihre Karriere 2001 in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gestartet. Zehn Jahre hatte sie die Rolle der Verena Koch verkörpert, bevor diese einen tragischen Serientod starb. Bereits im GZSZ-Ableger Leon – Glaub nicht alles, was du siehst war Verenas Doppelgängerin Sarah aufgetaucht – ebenfalls gespielt von Susan. Nach elf Jahren wird die Hamburgerin nun an das GZSZ-Set zurückkehren!

Wie Bild berichtete, wird der Charakter Sarah Elsässer gleich für mehrere Monate in der Serie sein. Sarah sieht der verstorbenen Verena so ähnlich, dass es ihrem verwitweten Mann Leon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen an der Ostsee in der Spin-off-Serie den Boden unter den Füßen wegreißt. Die 42-Jährige ist megahappy über ihr spektakuläres Serien-Comeback: "Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht." Fans können sich ab 18. Januar wieder über Susan in der Show freuen!

Der Grund für die Rückkehr von Leon und Sarah wird wohl in der Ableger-Serie geklärt werden. "In der "Leon"-Fortsetzung wird dann die Bombe platzen, dass Sarah aus einem bestimmten Grund nach Berlin gehen möchte. Und eine Woche nach der Ausstrahlung marschieren wir dann bei GZSZ im Januar ein", erklärte die Schauspielerin ganz aufgeregt.

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi, Susan Sideropoulos, Daniel Fehlow und Felix von Jascheroff am Set von GZSZ, 2022

RTL / Matthias Marx Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow in "Leon - Kämpf um deine Liebe"

