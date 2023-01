Mit drei Kindern: Haben Julita und Flori noch Zweisamkeit?

Haben Julita (23) und Florian Thiele noch genug Pärchenzeit? Im September sind die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Julita Schulze heißt, und ihr Partner wieder Eltern geworden. Nach ihrem Sohn Leo durften sie wieder einen Jungen namens Emil auf der Welt begrüßen. Aus einer vorherigen Beziehung hat die Musikerin bereits eine Tochter namens Mila. Mit drei Kindern haben Julia und Flori natürlich alle Hände voll zu tun. Bleibt ihnen trotzdem noch genug Zeit zu zweit?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gab die 23-Jährige nun preis, dass sie aktuell nur abends die Zweisamkeit mit ihrem Schatz genießen könne. "Es gibt so gut wie nie Abende, an denen wir etwas getrennt voneinander machen. Wir wollen am Ende des Tages immer den anderen für uns haben", erzählte sie. Julia und Flori würden sich dann meistens Serien anschauen, gemeinsam essen oder einfach miteinander quatschen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Erst vor wenigen Tagen stand ein ganz besonderes Ereignis für die Familie an. Sie feierten das erste Mal Weihnachten zu fünft! Zu diesem Anlass teilte Julia ein süßes Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie ihren jüngsten Sohnemann im Arm hält. "Dein erstes Weihnachtsfest und für uns das erste Mal als fünfköpfige Familie", schrieb die Sängerin dazu.

