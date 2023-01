So süß gratuliert Amy Schumer ihrem Ehemann zum Geburtstag

Amy Schumer (41) und ihr Ehemann Chris Fischer nehmen sich normalerweise nicht allzu ernst. Seit vier Jahren sind die beiden nun schon miteinander verheiratet. Seitdem nehmen sie sich gegenseitig immer mal wieder auf die Schippe. So überraschte der Koch die Schauspielerin im vergangenen Jahr mit einer ganz schön fiesen Geburtstagstorte. So etwas lässt die Komikerin jedoch nicht auf sich sitzen und plaudert gerne mal im TV lustige Storys über ihren Liebsten aus. Geradezu romantisch gratuliert Amy ihrem Chris nun zum Geburtstag!

Auf Instagram teilt die Blondine anlässlich des Geburtstags ihres Ehemannes einen süßen Schnappschuss. Darauf sitzen die beiden eng nebeneinander an einem Hafen und strahlen in die Kamera. "Alles Gute an meinen Mann", gratuliert sie ihm in der Bildunterschrift. "Chris, ich kann dich gut leiden. Bitte leide auch mich weiterhin gut", fügt sie mit ihrem typischen Humor hinzu.

Fans feiern Amy für ihre Worte. "Diese Bildunterschrift ist die wahre Bedeutung einer Ehe. Ich liebe es!", kommentiert eine Nutzerin. Eine andere schließt sich dem Humor der "Mädelstrip"-Darstellerin an und schreibt: "Das ist mein Traum: jemanden zu finden, der mich leiden kann!"

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Oktober 2022

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei den Tony Awards in NYC im Juni 2018

