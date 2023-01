UFC-Präsident Dana White und seine Frau werden handgreiflich

Was war los bei Dana White (53) und seiner Ehefrau? Der US-Amerikaner ist Vorsitzender von Ultimate Fighting Championship, einem US-amerikanischen Mixed Martial Arts-Promotion-Unternehmen mit Sitz in Las Vegas. Mit seiner Anne ist er bereits seit 1996 verheiratet. Die beiden hatten sich in der Schule kennengelernt. Den Jahreswechsel feierte das Ehepaar gemeinsam mit der Familie in Mexiko. Nun taucht ein Video auf, das zeigt, wie die beiden sich gegenseitig angreifen.

Das Video, das TMZ vorliegt, zeigt die Eltern dreier Kinder offenbar in einem Nachtklub. Zu sehen ist, wie Anne zuerst ausholt und ihrem Ehemann einen Schlag mit der rechten Hand an die Wange verpasst. Dana reagiert sofort und schlägt zurück. Seine Frau weicht aus, wird aber von ihm an der linken Schulter getroffen, bevor Freunde einschreiten und die beiden auseinanderziehen.

Der 53-Jährige rechtfertigt sich gegenüber dem Medium: "Ich bin einer von den Jungs, das sage ich schon seit Jahren: 'Es gibt niemals eine Entschuldigung für einen Mann, eine Frau anzufassen.'" Ihm sei das Geschehene extrem unangenehm und er wisse, dass es Konsequenzen haben werde. Außerdem betont der Unternehmer, dass seine Anne und er sich lieben würden und sich jetzt auf ihre Familie konzentrieren wollen.

Dana White, UFC-Präsident

Dana White, 2019

Dana White, 2022

