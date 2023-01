Was ist da los? Serkan Yavuz legt plötzlich Netz-Pause ein!

Serkan Yavuz' (29) Fans sind total beunruhigt! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer und seine Partnerin Samira Klampfl (29) lassen ihre Community fast täglich an ihrem Familienalltag mit Baby Nova teilhaben. Erst vor wenigen Tagen verbrachten sie zusammen Silvester – wegen ihrer kleinen Prinzessin feierten die Turteltauben dieses Mal ganz entspannt zu Hause. Doch nun müssen die Follower erst einmal auf Serkans Content verzichten: Er legt plötzlich eine Netz-Pause ein!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 29-Jährige nun ein kurzes Statement. "Sorry Leute, ich bin erst mal raus hier", notierte er. Offenbar hatte Serkan keinen guten Start in das neue Jahr: "Das Jahr fängt ja schon mal super an. Und damit ciao!" Was genau vorgefallen ist, gab der Hottie allerdings nicht preis. Ob er wohl an einem weiteren Reality-TV-Format teilnimmt? Bald starten schließlich unter anderem die Dreharbeiten für Kampf der Realitystars...

Zusätzlich appellierte Serkan in seiner Story an seine Community, seine Partnerin erst einmal in Ruhe zu lassen: "Tut mir einen Gefallen: Bitte lasst Samira und bombardiert sie nicht mit Nachrichten, was los ist." Die 29-Jährige lässt sich aktuell jedenfalls noch nichts von der Auszeit ihres Liebsten anmerken. Am Montag ging sie zuletzt mit ihrem Töchterchen shoppen.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

