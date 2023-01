Anderes Silvester: Samira Klampfl teilt süße Familienbilder

Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (29) hatten einen etwas anderen Jahreswechsel. 2022 hielt für das Bachelor in Paradise-Paar sein bisher wohl schönstes Ereignis bereit: Im Mai sind die beiden Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Die kleine Nova Skye Sya hat das Licht der Welt erblickt und hält sie seitdem ganz schön auf Trab. An Silvester war das aber andersherum. Die Kleine schlief friedlich, sodass auch Samira und Serkan ganz ruhig ins neue Jahr starten konnten.

Auf Instagram veröffentlichte Samira eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen zu sehen ist, wie sie mit Serkan und Nova im Bett liegt. Ein weiteres Bild zeigt sie und ihren Partner vorm Fenster beim Beobachten des Feuerwerks. "Ich werde den außergewöhnlichen Start ins Jahr 2023 nie vergessen. Wie wir neben Nova lagen in der Hoffnung, dass sie vom Geböller nicht wach wird und uns um zwölf Uhr ein 'Frohes Neues' ins Ohr geflüstert haben", erinnerte sich die Influencerin an ihren Abend zurück. Sie sei gespannt, was 2023 für sie bereithalte.

In ihrer Story machte sie ihrer kleinen Familie außerdem eine süße Liebeserklärung. "Ich kann mir keinen schöneren Start wünschen. Ich liebe euch unendlich. Ihr seid mein Team und ich werde immer für euch da sein", schwärmte die einstige Bachelor-Kandidatin.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Influencer

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

