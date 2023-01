Ausgeplaudert! Kelly Osbourne ist schon längst Mama geworden

Süße Neuigkeiten von Familie Osbourne – ein neues Familienmitglied ist auf der Welt! Im Mai hatte Kelly Osbourne (38) verkündet, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Anschließend ließ sie ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben – bis es im Herbst ruhig um die Reality-TV-Bekanntheit wurde. Nach Fotos der Beauty ohne Babybauch gab es schon Spekulationen, dass ihr Kind da sei. Ihre Mama bestätigte das jetzt in der Show The Talk – Sharon (70) verriet zudem den Namen des Nachwuchses.

