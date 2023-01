Heiß! Hier posiert Céline Bethmann wie Model-Mama Heidi Klum

Céline Bethmann (24) zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite. Als Siegerin der 12. Staffel von Germany's next Topmodel rückte sie ins Rampenlicht. Doch das ist für das Model nicht immer einfach: Vor jedem neuen Event ist sie wieder etwas nervös. Daher ist Céline lieber in den sozialen Medien unterwegs. Und dort posiert die Beauty auch gerne mal im Bikini. Jetzt nahm sie sich sogar ihre Mentorin Heidi Klum (49) als Vorbild.

Auf Instagram teilte Céline nun zwei heiße Schnappschüsse. In einem schwarzen Badeanzug mit Cut-Outs kniet sie im Sand, während sie verführerisch in die Kamera schaut. Dazu postete sie ein Titelbild von Heidi auf einer Zeitschrift in der gleichen Pose. Offenbar hat sich Céline das internationale Supermodel als Vorbild genommen. "Inspiriert bei der einzigartigen Heidi Klum", betitelte die Brünette ihre Fotoreihe.

Ihre Follower sehen das wohl ähnlich. "Zwilling", schreibt eine Freundin hinzu. Ein anderer Fan ergänzt: "Du machst es um einiges besser." Außerdem ist die Kommentarspalte voller Herz- und Flammen-Emojis.

Getty Images Céline Bethmann im September 2022 in Berlin

Sports Illustrated Heidi Klum 1998 auf dem Cover von Sports Illustrated

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, Model

