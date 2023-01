Nach Laserluca-Trennung: Ist Payton Ramolla wieder vergeben?

Ist Payton Ramolla (23) mittlerweile wieder vom Markt? Nach monatelangen Krisengerüchten bestätigten die TikTokerin und der YouTuber Laserluca (26) Ende September: Sie haben sich tatsächlich getrennt! Die Gründe für das Liebes-Aus behielten der Hottie und die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin jedoch für sich. Aber gibt es inzwischen eigentlich einen neuen Mann in Paytons Leben? Darüber sprach sie jetzt ganz offen im Netz!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet die 23-Jährige jetzt, dass sie noch keinen neuen Partner habe. "Bin seit vier Monaten Single und das ist auch gut so", stellte sie klar. Offenbar scheint in Paytons Liebesleben aktuell auch nicht viel los zu sein. Sie betonte zudem nämlich, dass sich ihr Beziehungsstatus erst einmal nicht ändern werde.

Auf ihren Ex ist die Beauty mittlerweile offenbar nicht mehr gut zu sprechen. Erst vor wenigen Tagen hatte Payton im Netz gegen ihn geschossen und sich über seinen Body lustig gemacht. Luca hatte sich daraufhin in einem Statement dazu geäußert: "Es ist in Ordnung, über seine Beziehung zu reden. [...] Was jedoch meiner Ansicht nach in keinem Fall klar geht, ist Bodyshaming."

Instagram / payton.r TikTokerin Payton Ramolla im November 2022 in London

Instagram / payton.r Payton Ramolla, Influencerin

Instagram / laserluca Laserluca, YouTuber

