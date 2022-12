Doch keine Freunde? Payton Ramolla schießt gegen Laserluca

Ist Payton Ramolla (23) etwa nicht mehr so gut auf Laserluca (26) zu sprechen? Seit Ende September gehen die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und der YouTuber offiziell getrennte Wege. Kurz darauf machten sie noch zusammen Urlaub in London und stellten dabei klar, dass sie sich nach dem Liebes-Aus immer noch gut verstehen. Doch hat sich das etwa geändert? Payton wetterte im Netz nun gegen ihren Ex!

Auf TikTok schoss die 23-Jährige nun gegen den Hottie. Sie kommentierte den Clip einer Userin, die nach einer wilden Partynacht offenbar in Lucas Villa weitergefeiert hatte, mit den Worten: "Ob man auf den Abend stolz sein sollte, weiß ich ja jetzt nicht." Doch damit nicht genug: Payton postete zudem ein Video von sich auf der Plattform, in dem sie zum Song "Big Boy" von SZA (32) und Doja Cat (27) tanzt. Dazu schrieb sie: "Das Mädchen singt davon, einen starken Typen zu brauchen, obwohl ihr Ex so dünn wie eine Spaghetti ist." Ob das wohl ein Seitenhieb gegen ihren Ex sein soll?

Nach dem Liebes-Aus hatten Luca und Payton eigentlich noch klargemacht, dass es zwischen ihnen kein böses Blut gebe. Im Gegenteil: Sie wollten sich trotz der Trennung sogar noch miteinander treffen! "Wir werden auch in Zukunft weiterhin zusammen chillen", hatte die Blondine ihre Haltung in einem Statement erklärt.

Instagram / payton.r Payton Ramolla, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Instagram / laserluca Payton Ramolla und ihr Freund Luca

Instagram / laserluca YouTube-Star Laserluca

