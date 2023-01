Nach seiner Haftstrafe: Boris Becker ist Job in England los!

Boris Becker (55) kann offenbar nicht überall neu anfangen! Vor wenigen Wochen war der Ex-Tennisstar aus seinem Londoner Gefängnis entlassen worden. Dort hatte er seit April seine Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung abgesessen. Inzwischen ist der Ex-Mann von Lilly Becker (46) wieder zurück in Deutschland. Hier drohen ihm keine weiteren Konsequenzen, ihm blüht zudem ein rosiger Neustart. In seiner Heimat hat Boris nämlich bereits wieder einen Job – nur in England scheint das ausgeschlossen...

Laut Bild habe Boris seinen Job im Vereinigten Königreich verloren. Vor seiner Gefängnisstrafe war der 55-Jährige einige Jahre als Sportexperte für die BBC tätig gewesen – doch das ist nun Vergangenheit. "Aktuell haben wir keine Pläne, mit Boris Becker zusammenzuarbeiten", erklärte ein Sprecher des britischen TV-Senders dazu. Man wolle einen Fachmann, der stets vor Ort sein kann. Nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Gefängnis darf Boris erst frühstens im Oktober 2024 wieder nach England einreisen.

Derweil darf sich Boris in Deutschland wieder über Arbeit freuen. Der dreimalige Wimbledon-Sieger wird in diesem Jahr für Eurosport als Tennis-Experte tätig werden. Bereits 2017 hatte er in dieser Funktion bei den Australian Open fungiert.

