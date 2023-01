"Pissnelken": Nino de Angelo wehrt sich gegen Alkohol-Kritik

Nino de Angelo (59) kann die Kritik einiger User nicht nachvollziehen. Seit den 1980er-Jahren begeistert der Sänger mit italienischer Abstammung regelmäßig seine Fans. Auch im Netz gibt er immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Doch das ging zuletzt ganz schön nach hinten los. An Silvester teilte er nämlich einen Clip, in dem er Wodka trinkt und trat damit eine Diskussion über seinen Alkoholkonsum los. Das will Nino nicht auf sich sitzen lassen und macht seinem Ärger ordentlich Luft.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der 59-Jährige nun ein kurzes Video, in dem er seinen Hatern eine deutliche Ansage macht. "Ich habe ein paar ganz ganz dumme Kommentare gelesen nach meinem letzten Post", beginnt er zu erzählen, bevor er so richtig in Fahrt kommt. Er wettert, dass die Fans ihn sein Leben doch so leben lassen sollen, wie er es möchte. "Wenn ich einen Wodka-Shot trinke an Silvester und ein Glas Rotwein, dann ist das meine verf*ckte Sache und nicht eure", ärgert er sich. Die Kommentare seiner Abonnenten würden ihm gehörig gegen den Strich gehen. "Ihr kleinen Pissnelken – ich flippe aus, wenn ich so etwas lese", schimpft er weiter. Abschließend stellt Nino noch einmal klar, dass er kein Alkoholiker ist.

Erst im vergangenen August hatte der Musiker seine Fans mit der Nachricht schockiert, dass er nach sechs Monaten Abstinenz wieder trinken würde. Eigentlich hatte Nino nach 40 Jahren exzessivem Konsum, der seine Gesundheit gefährdet hatte, dem Alkohol endgültig abgeschworen.

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Musiker

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo im Januar 2023

ActionPress Nino de Angelo im Mai 2019 in Cala Mondrago

