Sechs Monate Pause: Nino de Angelo trinkt wieder Alkohol

Neujahrsvorsätze ade? Vor wenigen Monaten verkündete Nino de Angelo (58) voller Stolz: Er greift nicht mehr zur Alkoholflasche. Der Schlagersänger hatte in der Vergangenheit schon mit einer Kokainsucht zu kämpfen und leistete sich auch einige Alkoholexzesse, was sich bei seiner Gesundheit bemerkbar machte. Aber sein guter Vorsatz, nicht mehr zu trinken, hat nicht lange gehalten. Nino gönnt sich jetzt hin und wieder doch ein Glas Alkohol!

Im Gespräch mit Bild gab der "Jenseits von Eden"-Interpret zu, dass er seine Abstinenz beendet habe. "Ich habe sechs Monate gar keinen Alkohol getrunken. Dann zog ich ein Resümee: Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser! Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic", witzelte Nino offen. Das genieße er eben sehr.

Dabei hat er jedoch auch stets die Grenzen im Blick – schließlich musste er sich in seinem Leben schon drei Magenbypass-Operationen unterziehen. "Wenn ich es nicht übertreibe, ist mein Konsum für mich völlig in Ordnung. Ich kann natürlich nicht für andere Menschen sprechen und will niemanden zum Trinken animieren", erklärte der 58-Jährige.

