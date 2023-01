Selena Gomez und Nicola Peltz haben ein Freundschaftstattoo

Selena Gomez (30) und Nicola Peltz Beckham (27) tragen nun ein gemeinsames Andenken unter ihrer Haut. Die Schauspielerin und Francia Raisa (34) waren jahrelang beste Freundinnen, bevor Gerüchte aufkamen, dass sich die beiden zerstritten haben sollen. Nun wirkt es so, als hätte die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin eine neue BFF gefunden – Brooklyn Peltz Beckhams (23) Partnerin Nicola! So feierten die beiden Frauen Thanksgiving und Silvester zusammen – allgemein verbringen sie viel Zeit miteinander. Selena und Nicola ließen sich jetzt sogar ein Freundschaftstattoo stechen!

Auf Instagram posteten sowohl Nicola als auch Selena einige Bilder von ihrem Mexiko-Trip. So sieht man die beiden unter anderem auf einer Yacht am Herumalbern und sogar beim Kuscheln. Doch eine Aufnahme sorgt für große Überraschung: In der Story der Milliardärstochter sieht man auf ihrem und Selenas Unterarm den tätowierten Schriftzug "Angel" stehen. Während man noch vor einem halben Jahr nichts von ihrer Freundschaft wusste, sind die beiden nun wohl ein Herz und eine Seele – und haben das jetzt sogar mit einem Partnertattoo besiegelt.

Doch die beiden Frauen sind offenbar nie allein: Nicolas Mann Brooklyn ist meistens mit von der Partie. So teilte vor allem Selena einige Schnappschüsse aus Mexiko, die sie gemeinsam mit dem Paar beim Kuscheln zeigen. "Ihr könnt uns gerne Dreiergespann nennen", schrieb die "Calm Down"-Interpretin dazu und versah ihren Beitrag noch mit dem Hashtag "Für immer die plus eins".

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham und Selena Gomez im Januar 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Selena Gomez und Nicola Peltz Beckhams Tattoo

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz Beckham und Selena Gomez, 2023

