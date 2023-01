Nur Anhängsel? Selena Gomez feiert mit Brooklyn und Nicola

Selena Gomez (30) stört es offenbar nicht, als Single Zeit mit einem Paar zu verbringen. Seit November wird die Sängerin immer wieder mit den Eheleuten Nicola (27) und Brooklyn Peltz Beckham (23) zusammen gesehen. Das Trio hatte beispielsweise den US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving zusammen verbracht oder war gemeinsam zum Dinner in ein Restaurant gegangen. Auch den Jahreswechsel verbrachten sie zu dritt. Die "Wolves"-Interpretin teilt nun einige Einblicke aus dem gemeinsamen Urlaub in Mexiko.

Die Bilder, die Selena auf Instagram veröffentlicht, zeigen eindeutig, wie nah sie, Nicola und Brooklyn sich stehen. Auf einem Foto umarmen die drei sich liebevoll, ein weiteres zeigt, wie sie eng umschlungen auf einem Boot liegen. Außerdem zu sehen ist, wie die 30-Jährige und das Model ein gemeinsames Selfie machen und wie Brooklyn die beiden fotografiert. Der ehemalige Disney-Star kommentiert das Foto scherzhaft: "Nennt uns ruhig ein Dreierpärchen. Für immer plus eins."

Am Erntedankfest hatte der Sohn von David Beckham (47) ein Video von der gemeinsamen Feierlichkeit geteilt. In diesem sieht man unter anderem, wie er einige Zutaten in einer Schüssel verrührt – auch damals war schon deutlich geworden, wie verbunden sich Selena und Nicola sind: Liebevoll umarmt die 27-Jährige ihre Freundin.

Anzeige

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz Beckham und Selena Gomez, 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Nicola und Brooklyn Peltz Beckham, 2023

Anzeige

MediaPunch Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im August, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de