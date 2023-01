Serkan Yavuz macht Netz-Pause: Das sagt Samira Klampfl dazu

Endlich äußert sich Samira Klampfl (29) zur Netz-Auszeit ihres Partners Serkan Yavuz (29)! Am Dienstag hatte der Bachelor in Paradise-Star ganz überraschend angekündigt, eine Social-Media-Pause einzulegen. Den Grund dafür verriet er zwar nicht, Gerüchte machten aber die Runde, dass er womöglich als Ersatzkandidat fürs Dschungelcamp gebucht sein könnte. Doch was ist an den Spekulationen dran? Samira sprach nun über Serkans plötzliche Abwesenheit...

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige nun zu Wort, nachdem sie selbst am Dienstag plötzlich offline war. "Gebt mir noch zwei bis drei Tage, dann bin ich zurück", notierte sie. Den Grund für ihre Abwesenheit gab Samira jedoch nicht preis. Dafür kam sie aber auf die ganzen Spekulationen zu sprechen: "Die Gerüchteküche brodelt vor sich hin und ich weiß, dass wir Menschen das Spekulieren lieben, aber so viel solltet ihr wissen: Es bleibt alles eine Spekulation."

Eine Ersatzkandidatin wurde bereits vor wenigen Wochen vom Sender RTL gespoilert. In einem falschen Einspieler tauchte plötzlich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Melody Haase (28) auf, die eigentlich kein Teil des offiziellen Casts ist. Aktuell soll sich die Musikerin genau wie die anderen Teilnehmer auf dem Weg nach Australien befinden.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Webstar

