Tish Cyrus feiert Jahreswechsel mit ihrem neuen Liebsten!

Tish Cyrus (55) blickt freudig auf das kommende Jahr! Die Mutter von Popstar Miley Cyrus (30) hatte im April des vergangenen Jahres ihre Scheidung von deren Vater Billy Ray bekannt gegeben. Während dieser sich mittlerweile sogar schon wieder verlobt hat, ist die Fünffachmama erneut verliebt. Im November hatte sie öffentlich gemacht, dass sie jetzt mit dem "Prison Break"Darsteller Dominic Purcell (52) zusammen ist. Mit ihm startete Tish nun auch in das Jahr 2023!

Auf Instagram teilte sie eine Reihe an Bildern von den Feierlichkeiten. Auf diesen trägt die 55-Jährige ein atemberaubendes, schulterfreies Glitzerkleid mit großem Beinschlitz. Ihre Haare sind offen und die blonden Wellen fallen elegant herab. Ihr Liebster, der Tish auf einem Foto einen Kuss auf die Wange drückt, ist eher lässig gekleidet mit Jeans, T-Shirt und Sneakern. Die Blondine schrieb zu den Fotos: "Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr! Los geht's 2023!"

Was denkt eigentlich Tishs berühmte Tochter Miley über den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter? Die 30-Jährige freut sich offenbar einfach, dass ihre Mama zufrieden ist. "Miley hat ihre Mutter schon lange nicht mehr so glücklich gesehen und sie könnte sich nicht mehr für sie freuen. Sie denkt, dass Dominic zu ihr passt und viele Eigenschaften hat, die ihre Mutter in einem Partner sucht", hatte ein Insider gegenüber HollywoodLife betont.

Getty Images Dominic Purcell im Mai 2018

Getty Images Tish Cyrus, Schauspielerin

Getty Images Tish und Miley Cyrus

