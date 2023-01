Wegen Doku: Briten sind für Titelentzug von Prinz Harry!

Gibt es nun etwa weitere Konsequenzen für Prinz Harry (38)? Der Sohn von König Charles (74) verliert nach der Veröffentlichung seiner Skandal-Doku Harry & Meghan weiter an Unterstützung in der britischen Öffentlichkeit. In der Netflixserie schoss er gemeinsam mit Herzogin Meghan (41) mit zahlreichen pikanten Enthüllungen gegen das Königshaus. Trotz der Niederlegung ihrer royalen Pflichten durften die beiden ihre Titel bislang behalten. Doch viele Briten wünschen sich genau das Gegenteil!

Eine kürzlich von YouGov im Auftrag der Times durchgeführte Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der Befragten der Meinung sind, dass dem Herzog von Sussex sein royaler Titel aberkannt werden sollte. Der Umfrage zufolge sind knapp 44 Prozent der Befragten der Meinung, dass Harrys Titel abgeschafft werden sollte, während 32 Prozent meinen, dass er ihn behalten sollte. Grund dafür ist unter anderem seine Doku, die den Palast nicht gerade in ein gutes Licht rückt. Rund 23 Prozent der Befragten gaben an, nun schlechter von dem Paar zu denken.

Der Autor Tom Quinn teilte seine Gedanken bezüglich der Umfragen und sagte, er sei nur überrascht, dass die Dokumentation dem Herzog und der Herzogin von Sussex nicht noch mehr Schaden zugefügt habe. Er fügte hinzu: "Ich fand es schmerzhaft, das zu sehen. Es machte einem klar, dass sie verlorene Seelen sind. Es ist unfassbar, dass sie glauben, die Doku würde die Lage für sie irgendwie verbessern."

Prinz Harry, 2022

Prinz Harry, April 2018

Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

