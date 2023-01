Sharon Osbourne spricht endlich über ihren Klinikaufenthalt

Was war los? Vor wenigen Wochen hatte Sharon Osbourne (70) ihre Fans in große Sorge versetzt: Die TV-Bekanntheit musste plötzlich ins Krankenhaus. Einige Tage später konnte sie jedoch Entwarnung geben und meldete sich bei ihren Followern – was genau vorgefallen war, behielt die Frau von Ozzy Osbourne (74) allerdings weiterhin für sich. Nun wagte sie endlich ihr TV-Comeback: Dabei erzählte Sharon, was es mit dem Klinikaufenthalt auf sich hatte.

In der Fernsehshow "The Talk" trat die 70-Jährige erstmals wieder auf. Der Moderator wollte natürlich wissen, was mit ihr passiert war. "Ich wünschte, ich könnte es sagen, aber ich kann es nicht. Es war seltsam – ich habe etwas gefilmt und plötzlich sagen sie mir, dass ich gefallen bin...", erklärte Sharon niedergeschlagen. Ihr Gesprächspartner fragte sie daraufhin, ob sie in Ohnmacht gefallen war. "Ja, 20 Minuten lang. Ich war im Krankenhaus. Ich ging erst in ein Krankenhaus, dann brachten sie mich in ein anderes und ich machte zwei Tage lang jeden Test", führte Sharon aus.

Noch immer wisse niemand so genau, warum Sharon in Ohnmacht gefallen war. Doch die Dreifachmama stellte bereits klar, dass sie wieder vollends fit sei. "Ich bin wieder zu Hause und es geht mir großartig!", teilte sie etwa auf Instagram mit.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

Getty Images Sharon Osbourne im September 2019

Instagram / sharonosbourne Sharon Osbourne im Juli 2020

