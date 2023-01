Trotz Trennung: Eric Dane und Rebecca Hand in Hand unterwegs

Dürfen sich die Fans bald auf ein Liebes-Comeback freuen? Im Oktober 2004 gaben sich Eric Dane (50) und Rebecca Gayheart (51) das Jawort. Seine Liebe krönte das Ehepaar in den darauffolgenden Jahren mit seinen zwei gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia. Vor fünf Jahren wurde jedoch bekannt, dass sich der ehemalige Grey's Anatomy-Darsteller und seine Liebste scheiden lassen wollen. Nun heizten die beiden allerdings die Spekulationen über eine Versöhnung an: Hand in Hand wurden Eric und Rebecca gesehen!

Am vergangenen Sonntag wurden die beiden händchenhaltend abgelichtet, während sie gemeinsam ein Boot verließen und über den Steg hinunterspazierten – das zeigten jetzt zumindest die Bilder von MailOnline: Der 50-Jährige trug ein langärmeliges weißes Hemd, eine grün gemusterte Badehose und Flip Flops, während das ehemalige Model für den gemeinsamen Ausflug ein rotes Sommerkleid wählte.

Trotz ihrer Trennung vor fünf Jahren sollen Eric und Rebecca bis heute die Scheidung nicht vollzogen haben – und das aus einem bestimmten Grund: Angeblich soll sich das einstige Paar immer noch lieben! "Sie haben ihre Scheidung nicht abgeblasen, aber sie haben ihre Gerichtspapiere verfallen lassen. Wenn sie ihre Ehe also immer noch beenden wollen, müssen sie ganz von vorne anfangen", verriet ein Freund der beiden gegenüber Radar Online.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern Billie und Georgia im September 2013

Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart im Juni 2017

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2016

