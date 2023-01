25. Woche: Anna Maria Damm zeigt ganz stolz ihre Babykugel!

So schön schwanger ist Anna Maria Damm (26)! Für die Influencerin hat sich 2022 ein großer Wunsch erfüllt: Nach zwei Fehlgeburten ist die Beauty wieder schwanger geworden! Es wird das zweite gemeinsame Kind für sie und ihren Schatz Julian Gutjahr (26). Inzwischen haben sie auch das Geschlecht verraten: Es wird wieder ein Mädchen. Bis sie ihre Tochter kennenlernen dürfen, dauert es auch nicht mehr furchtbar lange: Anna Maria befindet sich jetzt in der 25. Schwangerschaftswoche – und das sieht man!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Zweifachmama in spe nun stolz ihren Babybauch, der einen ordentlichen Größensprung gemacht hat: Vor allem von der Seite ist Anna Marias Schwangerschaft nicht mehr zu übersehen! In dem Video trägt die 26-Jährige ein hübsches, eng anliegendes Kleid, das ihre Babykugel perfekt umschmeichelt. "Bin offiziell im siebten Monat", kommentierte sie den Clip erstaunt.

In ihrem Instagram-Feed veröffentlichte Anna Maria zudem ein zauberhaftes Video mit dem Titel "Zehn Jahre später... und bald zu viert". Darin blickt sie auf ihre Beziehungsanfänge zurück und zeigt zum Schluss aktuelle Aufnahmen mit Babybauch. Wie gefällt euch ihr Style als Schwangere? Stimmt ab!

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Babybauch in der 25. Woche

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

Instagram / annamariadamm Bloggerin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana in Dubai

