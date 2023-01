Geldhahn zugedreht: Das hält Harry von König Charles' Aktion

Ist König Charles III. (74) ein Geier? Prinz Harry (38) erhebt in seinen am 10. Januar erscheinenden Memoiren schwere Vorwürfe gegen seinen Vater. Seit der Royal-Aussteiger mit seiner Gattin Herzogin Meghan (41) Großbritannien Anfang 2020 verlassen hatte und nach Amerika auswanderte, herrscht Eiszeit zwischen ihm und dem Rest seiner Familie. Einer der Gründe? Den offenbart Harry jetzt: Sein Vater habe ihm unfairerweise den Geldhahn zugedreht!

In seiner Biografie, die unter dem Titel "Spare" erscheinen wird, erklärt der Rotschopf, weshalb der König nach seinem Austritt aus der Familie keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt hatte: "Pa fürchtete vielleicht die steigenden Kosten für unseren Unterhalt, aber was er wirklich nicht ertragen konnte, war, dass jemand Neues, [Meghan], die Monarchie beherrschte, sich ins Rampenlicht drängte, jemand, der glänzte und neu war und ihn in den Schatten stellte."

In einem Interview mit CBS hatte der Zweifachvater schon mal im März 2021 über die Anfangszeit ohne die finanzielle Unterstützung seiner Familie gesprochen: "[Ich wurde abgeschnitten] im ersten Quartal 2020. Aber ich habe das, was meine Mutter mir hinterlassen hat, und ohne das wären wir nicht in der Lage gewesen, dies zu tun."

Prinz Harry im September 2022

König Charles III. im September 2022

Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

