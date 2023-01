Neuanfang: Peer und Jani Kusmagk sind auf Mallorca umgezogen

Peer (47) und Janni Kusmagk (32) geben Mallorca noch eine Chance! Im Dezember 2021 wagte das Paar das Abenteuer und wanderte auf die spanische Insel aus. Das Ganze stand zunächst aber unter keinem guten Stern. Die Finca, die die beiden mit ihren drei Kindern bezogen hatten, war in einem enorm schlechten Zustand. All das Drama will die Familie nun aber hinter sich lassen: Die Kusmagks sind auf Mallorca umgezogen!

In ihrer Instagram-Story gewährte Janni nun Einblicke in ihren neuen Lebensabschnitt. Ende 2022 haben sie und Peer ihre Finca hinter sich gelassen und sind mit ihrem Nachwuchs in ein moderneres Haus mit Meerblick und Whirlpool auf der Dachterrasse umgezogen. Gefunden haben es die einstige Profisurferin und ihr Gatte schon im November. "Im Norden von Mallorca in einem ganz kleinen Dorf direkt am Strand", freute sich die 32-Jährige über ihr neues Heim.

Beinahe hätte es die Kusmagks jedoch wieder zurück nach Potsdam verschlagen. "Wir sind total viel hin- und hergependelt und waren kurz davor, komplett nach Potsdam zurückzugehen", erzählte Janni ihren Instagram-Followern. Ihr vorheriges Haus habe zu schlechte Energien versprüht. Nach dem Umzug hofft die Familie nun jedoch, zur Ruhe zu kommen.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids im Dezember 2022

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, 2022

Instagram / thehappytribe Peer und Janni lächeln in die Kamera

