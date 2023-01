Prinz Harrys Besuch am Totenbett der Queen war "schwierig"!

Prinz Harry (38) spricht über die ersten Minuten nach dem Tod der Queen (✝96). Im September 2022 starb die Monarchin auf ihrem Schloss Balmoral. Kurz vor ihrem Tod reiste die Royal-Family nach Schottland, um sich gebührend von der Queen zu verabschieden – Harry kam allerdings zu spät. Erst kurz nach dem Tod seiner Großmutter kam er im Schloss an. In seinen Memoiren "Spare" soll Harry nun verraten, wie er sich am Totenbett der Queen gefühlt hat.

Das behauptete jetzt zumindest Us Weekly: "Ich zog meine schwarze Krawatte an, verließ das Flugzeug im dichten Nebel und fuhr mit einem geliehenen Auto nach Balmoral", soll sich Harry in seinem Buch erinnern. Kurz darauf durfte er noch einmal die verstorbene Queen sehen: "Es war schwierig, aber ich musste immer wieder daran denken, wie sehr ich es bedauerte, meine Mutter am Ende nicht gesehen zu haben" soll es weiter in der Autobiografie heißen, wobei sich Harry auf den Tod von Prinzessin Diana (✝36) bezieht.

Wie Prinzessin Kate (40) reiste auch Harrys Frau Meghan (41) nicht nach Balmoral – es wurde vermutet, dass sich die einstige Suits-Darstellerin ohne Schwägerin fehl am Platz gefühlt hätte. Harry soll das aber widerlegen: "Charles (74) sagte, ich sei in Balmoral willkommen, aber sie wolle er nicht. Er fing an, seine Gründe darzulegen, die unsinnig und respektlos waren." Harry wollte das aber "nicht hinnehmen" und antwortete: "Sprich nie wieder so über meine Frau."

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

